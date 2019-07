Milan, sconfitta contro il Benfica ma ottime indicazioni per Giampaolo

E' un Milan, comprensibilmente, a due volti quello sceso in campo contro il Benfica, a Foxborough nell'ultima sfida statunitense dell'ICC. Il Milan inizia bene la partita accusando gli attacchi del Benfica ma dal decimo minuti prende in mano il pallino del gioco e non lo molla più, fino al secondo tempo. In questa fase i rossoneri giocano e divertono, mettendo in luce tutti i dettami della guida tecnica di Giampaolo: palla a terra e pochi e semplici tocchi. Sostenuto anche da una condizione fisica più che buona, il Milan mette alle corde i portoghesi nella prima metà di gioco, sfiorando più volte il gol ma mancando di concretezza e cinismo.

Il secondo tempo, però, prende una piega diversa. Il Benfica, fatta eccezione per i primi minuti, ha la meglio nel gioco grazie anche ad una condizione migliore, avendo due settimane di preparazione in più, e i rossoneri piano piano cedono campo fino all'autorete di Biglia. Nonostante la sconfitta, però, il Milan e in particolare Giampaolo possono uscire dal Gillette Stadium col sorriso. Il gioco c'è, la squadra ha capito ciò che il Mister vuole e ora c'è un mese per lavorare ed oliare al meglio i meccanismi che, comunque, già funzionano.