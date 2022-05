Milan, secondo assist consecutivo per Junior Messias

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nell'esaltante vittoria di domenica pomeriggio sull'Atalanta, c'è gloria anche per Junior Messias. Il brasiliano, fresco di compleanno, e reduce dal primo assist in maglia rossonera in Serie A contro il Verona la scorsa settimana, ci ha preso gusto e si è ripetuto anche contro i bergamaschi. Nel primo gol rossonero, infatti, è proprio Messias a imbeccare Leao con un preciso lancio in profondità. Il portoghese, poi, fa il resto e segna.