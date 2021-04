Milan, segnali incoraggianti da Calabria e Romagnoli: il punto sui recuperi

Oltre a Mandzukic, Leao e Diaz, arrivano segnali incoraggianti anche da Calabria e Romagnoli. Lo scrive il quotidiano Tuttosport, che fa il punto sui due giocatori attualmente infortunati. Il terzino, che aveva subito anche l’operazione del menisco mediale del ginocchio destro, ha lavorato duramente ed entro 10 giorni potrebbe ricevere il semaforo verde per tornare in gruppo. Prosegue bene anche il recupero dalla lesione al polpaccio del capitano rossonero, ma per lui ci vorrà qualche giorno in più.