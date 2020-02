Milan, senza Ibra i rossoneri sono apparsi sperduti

Domenica contro il Verona, Zlatan Ibrahimovic non è sceso in campo a causa di alcuni problemi fisici e i rossoneri, senza di lui, sono apparsi sperduti: non solo Leao e Rebic in attacco, ma anche tanti giocatori del Milan come Calhanoglu e Castillejo. Non si tratta solo una questione tattica, ma è prima di tutto una questione mentale perchè con Ibra tutti danno qualcosa in più e credono maggiormente nei propri mezzi.