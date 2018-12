Milan senza mediana contro la Fiorentina, Bakayoko e Kessie saranno squalificati

Il Milan torna senza mediana da Bologna. Sul campo del Dall'Ara, infatti, Bakayoko è stato espulso, per doppia ammonizione, mentre Kessie, che era diffidato, è stato ammonito. I due centrocampisti rossoneri non saranno quindi a disposizione di Gattuso per la prossima sfida di Serie A, in programma per sabato prossimo contro la Fiorentina.