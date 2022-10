Milan, sette vittorie nelle prime dieci in Serie A per la terza volta di fila: è record

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande successo per il Milan, che ieri sera ha superato il Verona per 1-2 grazie all'autogol di Miguel Veloso e alla rete di Sandro Tonali. I rossoneri hanno così raccolto la settima vittoria in campionato in sole dieci gare giocate, eguagliando così il primato dell'anno scorso e di due stagioni fa. Un dato simile non era mai stato registrato nella storia del club milanista.