Milan, solidarietà per Davinson Sanchez e Diakhaby: il post su Twitter

Il Milan è sempre più schierato nella lotta contro il razzismo. Dopo i recenti episodi che hanno colpito Davinson Sanchez del Tottenham e Mouctar Diakhaby del Valencia, la società rossonera ha ritenuto opportuno pubblicare un post su Twitter in loro difesa. Ecco le parole del Milan: “Siamo rattristati nel sentire di altri episodi razzisti che scuotono il mondo del calcio. Siamo dalla parte di Sanchez, Diakhaby e dei loro club. Insieme, dobbiamo continuare a lottare per creare consapevolezza in nome della tolleranza e dell'inclusività”.

We are saddened to hear of yet more racist incidents shaking the world of football. We stand with @daosanchez26, @SpursOfficial, @Diakhaby_5 and @valenciacf. Together, we must keep on fighting to build awareness in the name of tolerance and inclusivity.#WeRespAct pic.twitter.com/UFzYOoKu7z