Il Milan nel 2021 ha giocato 55 partite ufficiali. In questi 55 match, per 8 volte i rossoneri non hanno terminato la gara in 11. Sono infatti 8 le espulsioni che gli uomini di Stefano Pioli hanno subito nell’anno solare che si sta ormai concludendo. Per 7 volte invece i rossoneri hanno beneficiato della superiorità numerica.