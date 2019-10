Milan-SPAL, mai di domenica

La partita che si giocava sempre di domenica negli anni Sessanta, è tornata in calendario da tre stagioni a questa parte. Ma mai di domenica. Dopo il mercoledì e dopo il sabato, ecco il giovedì per Milan-SPAL. Sempre in notturna, ma mai di domenica. Il primo Milan-Spal dei giorni nostri era stato un turno infrasettimanale, una partita filata via liscia come acqua di fonte. La squadra ferrarese aveva forse patito un po' di timore reverenziale da San Siro, fatto sta che non era mai riuscita a rendersi pericolosa nel settembre 2017, quando al Milan erano bastate un paio di accelerazioni per vincere la partita. Due rigori a favore dei rossoneri certificati dal VAR e 3 punti per il Milan, gli ultimi prima delle successive 3 sconfitte consecutive contro Sampdoria, Roma e Inter. Quindici mesi dopo, di nuovo rossoneri e spallini di fronte a San Siro.



Dal mercoledì del settembre 2017 al sabato sera del dicembre 2018, per la precisione l'ultimo sabato dell'anno solare 2018. Tra il Natale e Capodanno, una sfida da brividi per il Milan che era reduce da 3 partite in cui aveva conquistato solo 2 punti fra Bologna, Fiorentina e Frosinone. Da brividi perché al primo tiro di Petagna, la sfortunata deviazione di Romagnoli ha portato in vantaggio la SPAL. La rimonta siglata da Castillejo e Higuain non è stata una passeggiata di salute. Il 2-1 di fine dicembre era stato nervoso, acre, con l'espulsione di Suso e la rivendicazione post-gara da parte del Milan di un calcio di rigore per un braccio di Missiroli in area di rigore. Il Milan-SPAL del giovedì sera, il Milan-SPAL dell'ottobre 2019 è un nuovo libro tutto da scrivere, fra il Milan reduce da Roma e la Spal protagonista di un ottimo pareggio con il Napoli a Ferrara.