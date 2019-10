Milan-Spal, promo per gli universitari: biglietti a 10€

In occasione di Milan-Spal, gara in programma il prossimo giovedì 31 ottobre per la 10° giornata di Serie A, gli studenti universitari Under 28 possono approfittare della speciale tariffa a 10€ disponibile nei settori Primo Arancio Laterale e Secondo Arancio Laterale.

Per acquistare i biglietti a prezzo scontato è sufficiente rivolgersi presso tutti i punti vendita fisici: Casa Milan (sportello attivo tutti i giorni dalle 10.00 alle 18.00), filiali Banco BPM, punti vendita Vivaticket e alle casse dello stadio, aperte solo il giorno partita. La tariffa non è disponibile online.

Per l'acquisto è necessario presentarsi personalmente allo sportello muniti di documento di identità e badge o libretto universitario: ogni acquirente può acquistare solo il proprio biglietto, che non sarà cedibile.

Ti aspettiamo a San Siro!