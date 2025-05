Galliani sulla finale di Coppa Italia: "31 anni non si dimenticano, quindi tifo Milan. Chi vince? Non faccio pronostici"

vedi letture

Intervenuto a margine dell'evento 'Charity Gala Dinner' organizzato dalla Lega Serie A ieri sera a "Villa Miani", Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, ha parlato della finale di Coppa Italia in programma questa sera allo stadio Olimpico di Roma tra il Milan di Sergio Conceiçao e il Bologna di Vincenzo Italiano: "Oggi non sono più al Milan, ma 31 anni non possono certo essere dimenticati e quindi tifo Milan".

Su chi vincerà tra Milan e Bologna: "Non faccio pronostici, guardate Inter-Barcellona".

Sulla sua Coppa Italia preferita: "Quella vinta tre giorni dopo Manchester. I nostri giocatori scesero in campo contro la Roma e vinsero dopo aver fatto festa giorno e notte per tre giorni, e non aggiungo altro".