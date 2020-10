Milan-Sparta Praga, i precedenti tra le due squadre

In avvicinamento alla sfida tra Milan e Sparta Praga si può guardare ai precedenti e alle statistiche relative alla partita. Le due squadre, in passato, si sono affrontate sei volte con i rossoneri con il Milan che ha ottenuto 4 vittorie e 2 pareggi. La prima occasione fu nella Coppa delle Coppe 1972/73 con il Milan che si impose 1-0 in entrambe le sfide. Nel 1995/96 in Coppa Uefa, con i rossoneri che vinsero 2-0 a San Siro e 0-0 in Repubblica Ceca mentre l’ultima sfida è del 2003/04 in Champions League con un 0-0 a Praga e un 4-1 a San Siro.