In avvicinamento alla gara tra Milan e Sparta Praga sono state rivelate anche le quote scommesse del match tra rossoneri e cechi. In particolare, i bookmakers danno come favoriti i rossoneri con una quota di 1.37 volte la posta mentre il successo dello Sparta Praga è quotato a 7.25. Il pareggio finale, invece, è dato a 5.00.