Milan, stasera il primo match del 2022 contro la Roma: info e dettagli

Il Milan stasera affronterà la prima partita del suo 2022: appuntamento alle ore 18:30 a San Siro contro la Roma. Arbiterà il match il signor Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Ranghetti; il IV uomo sarà Abisso, al Var ci sarà Aurealiano, all’Avar Costanzo.

La partita sarà trasmessa in diretta da DAZN. Sarà possibile seguirla in live testuale con il consueto minuto per minuto su MilanNews.it a partire dalle 18:25; la nostra redazione, inoltre, vi accompagnerà nell'avvicinamento al match con tutte le ultime notizie ora per ora a partire dalle 10:30.