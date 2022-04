Milan, stasera la sfida al Bologna a San Siro: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi il Milan scenderà in campo contro il Bologna a San Siro, nella sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A in programma questa sera alle 20:45 a San Siro. I rossoneri guardano tutti dall'alto in classifica con 66 punti, a pari punti con il Napoli ma con una partita in meno, mentre i felsinei di Mihajlovic (assente in panchina questa sera) sono tranquilli a 33 punti.

Arbitrerà il match Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Il maresciallo dell’esercito sarà coadiuvato dagli assistenti Margani e Mastrodonato. Al VAR troveremo Aleandro Di Paolo.

Sarà possibile seguire il match sia in diretta su DAZN che su SkySport; MilanNews.it, inoltre, vi proporrà sia il live di avvicinamento al match con tutti gli aggiornamenti ora per ora che il live testuale della partita.