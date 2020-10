Milan, stasera la terza senza Gigio nel 2020

Il Milan non gioca senza Gigio Donnarumma dallo scorso 8 marzo, data di Milan-Genoa, ultima gara prima della sospensione del campionato. In quell'occasione in porta ci fu Asmir Begovic. Quella gara coincise anche con l'ultima sconfitta dei rossoneri prima della straordinaria striscia tra post lockdown e nuova stagione. Nel 2020 Donnarumma saltò anche la sfida di Coppa Italia contro la SPAL dello scorso 15 gennaio, tra i pali in quella partita ci fu suo fratello Antonio. Quella contro la Roma sarà la terza sfida del 2020 senza il classe 99.