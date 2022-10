Milan, stasera trasferta decisiva contro la Dinamo Zagabria: info e dettagli

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera ci sarà il match tra Dinamo Zagabria e Milan, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League ed in programma oggi alle 21:00 al "Maksmir". I rossoneri e i croati sono terzi nel girone, dietro a Chelsea a 7 punti e Salisburgo a 6, con 4 punti.

Ad arbitrare il match tra Dinamo Zagabria e Milan sarà il polacco Szymon Marciniak.

Il match sarà trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (253), in streaming: Sky Go, NOW e Infinity + e in live testuale su MilanNews.it; la nostra redazione, inoltre, vi seguirà nell'avvicinamento al calcio d'inizio con il consueto live con tutte le ultime notizie minuto per minuto.