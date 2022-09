Milan, stop di cinque mesi per Florenzi: "Siamo con te, ti auguriamo un recupero veloce"

Alessandro Florenzi resterà ai box per almeno cinque mesi. Il terzino del Milan è stato operato oggi in Finlandia dopo l'infortunio subito contro il Sassuolo. La società rossonera, con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ha augurato al proprio difensore una pronta guarigione ed un recupero veloce.

We’re with you all the way, @Florenzi

Wishing you a speedy recovery #SempreMilan pic.twitter.com/mQmahxosAC