Milan su Akliouche del Monaco. I numeri in stagione dell'esterno

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan a gennaio potrebbe non rinforzare solo il centrocampo e la difesa, ma anche l'attacco, in particolare la fascia destra dove Samuel Chukwueze non sta convincendo. Sono due i nomi che piacciono molto in via Aldo Rossi, vale a dire quelli di Maghnes Akliouche del Monaco e di Jamie Leweling dello Stoccarda. Prima di affondare però serve una cessione (gli indiziati principali sono Chukwueze e soprattutto Okafor).

Akliouche, fanno sapere dal principato, difficilmente si muoverà a gennaio. Questi i suoi numeri in stagione finora.

21 partite – 15 in Ligue 1 (1043 minuti) e 6 in Champions League (540 minuti)

4 gol – 2 in Ligue 1 e 2 in Champions League

5 assist – 4 in Ligue 1 e 1 in Champions League