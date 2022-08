Milan subito al lavoro in vista del Sassuolo: le foto dell'allenamento odierno

Dopo la vittoria contro il Bologna, il Milan ha ricominciato già oggi gli allenamenti in vista della sfida di martedì contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Queste alcune foto tratte dalla sessione odierna, pubblicate dai social rossoneri:

Straight to work, Sassuolo awaits



Subito al lavoro col Sassuolo in vista #SempreMilan



