Milan, successo in Medio Oriente: presto nuovo rinnovo dello sponsor con 100 milioni in arrivo

Fatica in campo, sorridono invece gli accordi commerciali. Il Milan si divide fra una situazione di campo molto complessa con la zona Champions League in questo momento distante ma ancora da inseguire e un'altra legata agli sponsor che appare decisamente più sorridente. Nonostante i risultati non siano per nulla soddisfacenti, il brand invece del club di via Aldo Rossi sta ottenendo ottimi riscontri specialmente in Medio Oriente e in Nord Africa dove i rossoneri sono la squadra più seguita.

100 milioni in arrivo

E non solo. Si rinnova un'altra partnership molto importante. In questi giorni l'amministratore delegato Furlani è andato a Dubai per motivi commerciali. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sarà il rinnovo fino al 2030 della sponsorizzazione con la Fly Emirates che porterà nelle casse circa 30 milioni di euro a stagione per un conto complessivo di 100 milioni nelle casse rossonere.

Altri sponsor

L'ad del Milan ha inoltre incontrato anche i vertici di Kerzner International, leader nel settore degli hotel di lusso, e in particolare i vertici di Siro, un cinque stelle ideato e perfezionato con il club. Anche da parte di queste aziende non c'è assolutamente l'intenzione di fare passi indietro. Rimanendo ancora a fianco del Milan.