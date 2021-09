Milan sul nuovo eFootball 2022: rosa e statistiche della formazione rossonera

A partire dalla giornata di oggi è disponibile al download eFootball su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. La nuova serie del gioco calcistico di Konami, che cambia nome e veste passando alla formula del free-to-play, debutta con una versione non ancora definitva. Si tratta poco più di una demo con due modalità giocabili: un match rapido contro la CPU con sole 9 squadre e 7 stadi disponibili (Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Corinthians Paulista, Flamengo, Juventus. Manchester United, River Plate e San Paolo. Gli impianti presenti sono Camp Nou, l'Old Trafford, l'Allianz Stadium, l'Emirates Stadium, l'Allianz Arena e l'eFootball Stadium), e un match online contro altri utenti. In quest'ultima modalità invece sono presenti anche il resto delle squadre che saranno utilizzabili nel gioco completo, tra cui anche il Milan.

I rossoneri, Premium Partner di EA Sports e licenziati esclusivamente sulla serie FIFA, compaiono sotto il nome di Milano RN, con stemma e magliette "fake". Con i futuri aggiornamenti che arriveranno su eFootball verrà reintrodotta anche la famosa modalità "Modifica" della serie, che permetterà all'utente di importare nome, stemma e magliette giuste. I giocatori invece, come dimostrano le foto, sono tutti con il loro vero nome e quasi la totalità della rosa ha in gioco il volto reale (ad eccezione di Junior Messias, Krunic e Plizzari, a cui hanno appioppato volti generici). Dando un'occhiata alle foto sottostanti, catturate in presa diretta da un sistema PS4, si nota che il giocatore rossonero più forte in rosa è Zlatan Ibrahimovic con il suo 85 di valutazione. Seguono Kessie (84), Kjaer, Theo e Maignan (83).