Il primo impegno ufficiale del Milan nel 2019 sarà sabato negli ottavi di Coppa Italia in casa della Sampdoria: per questo match, come riporta Tuttosport, è certa la titolarità di Suso visto che poi lo spagnolo non sarà a disposizione di Gattuso nella Supercoppa italiana del 16 gennaio a Gedda in quanto squalificato.