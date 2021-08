Milan, tanti auguri all'ex rossonero Jack Bonaventura

Intervenuto con un post sul proprio profilo Twitter, il Milan ha celebrato il compleanno di un ex rossonero: Giacomo Bovanetura. Jack di cuore, quest'oggi, compie 31 anni e ha vestito la maglia del Milan ben 184 volte, segnando 35 gol e vincendo una Supercoppa Italiana. La redazione di Milannews.it si unisce agli auguri al giocatore.

Happy birthday to the Jack of all trades!



Tanti auguri, Jack Bonaventura! #SempreMilan | @BancoBPMSpa pic.twitter.com/GCPTSVfghd