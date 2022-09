Milan, tanti auguri di buon compleanno a Pato: il brasiliano compie 33 anni

MilanNews.it

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Alexandre Rodrigues da Silva, meglio conosciuto come Pato, festeggia oggi il suo 33esimo compleanno. Nato in Brasile a Pato Branco il 2 settembre 1989, Pato arrivò al Milan nell’estate 2007 quando era ancora minorenne. Debuttò in rossonero a gennaio 2008, non appena venne ufficialmente tesserato. In totale per Pato 150 partite giocate con il Milan e 63 gol messi a segno. Il suo palmares parla di 1 Scudetto e 1 Supercoppa italiana. Il Milan gli dedica un post sui social in cui scrive: “Buon compleanno Pato”.