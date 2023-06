Milan, tanti i testimonial della prima maglia. C'è Leao con De Ketelaere

© foto di AC Milan

Come riportato dal comunicato di lancio dell'home kit del Milan per la stagione 2023-2024, per accompagnare il lancio del nuovo Home kit, PUMA e AC Milan hanno presentato un nuovo video con il capitano della squadra maschile, Davide Calabria, insieme a Olivier Giroud, Rafael Leão, Mike Maignan, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Charles De Ketelaere. Il video include anche le giocatrici della squadra femminile del Milan, Kosovare Asllani e Nesrien Bahlouli.

Il video evidenzia l'elemento principale del design della nuova maglia, in cui la ‘M’ fa da collegamento tra il Club e la città di Milano, con scorci iconici della stessa illuminati da luci rosse e nere per simboleggiare la passione per il Milan in tutto il mondo.