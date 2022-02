Milan, Theo-day: il 6 gennaio 2022 la sua prima presenza da capitano

Con il rinnovo fino al 30 giugno 2026, Theo Hernandez continua la sua storia in rossonero, iniziata nell'estate del 2019. Dopo esattamente due stagioni e mezzo in rossonero, a causa anche alle tante indisponibilità, il 6 gennaio 2022 il terzino francese ha indossato la prima volta la fascia di capitano del Milan, che lui stesso, in un Q&A su Twitter, aveva definito un sogno.