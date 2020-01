Milan, Theo Hernandez è il quarto difensore più prolifico d'Europa

Il pichichi di San Siro. Così, il quotidiano spagnolo As parla dello straordinario momento di forma di Theo Hernandez, che ieri ha realizzato la sua sesta rete in maglia rossonera. Un rendimento davvero incredibile e in parte inatteso per l'ex terzino del Real Madrid; il francese è il quarto miglior difensore in Europa in termini di gol realizzati, a pari merito con Achraf Hakimi, un altro giocatore di scuola Real che ha trovato fortuna lontano dalla casa madre, Phillipp Max (Augsburg) e Domenico Criscito. Davanti a loro ci sono Martin Hinteregger (Eintracht Francoforte, 9 reti totali in 28 partite), Edmond Tapsoba (Vitoria Guimaraes, 7 gol in 30 partite) e Reinhold Ranftl (LASK Linz, 6 in 29).