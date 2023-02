Milan, Tomori e Bennacer da valutare in vista del Monza

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sembravano destinati a tornare in campo ieri sera contro il Tottenham e invece alla fine nè Fikayo Tomori, nè Ismael Bennacer hanno recuperato per la sfida di Champions League. Le loro condizioni, come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, verranno valutate in questi giorni in vista del prossimo match di campionato in programma sabato sul campo del Monza.