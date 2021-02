Milan, Tomori ha rifiutato Rennes e West Ham ma non ha saputo dire no a Maldini

Fikayo Tomori si è preso rapidamente il Milan, convincendo non solo Maldini ma anche e soprattutto Pioli a considerarlo alla stregua di un titolare nel proprio progetto. Un'alternativa di incredibile spessore a Romagnoli e Kjaer, una scelta che l'inglese ha fatto proprio quando la leggenda rossonera lo ha chiamato in prima persona per convincerlo a lasciare il Chelsea ed aiutare i rossoneri a tornare in Champions League: per questo, secondo The Athletic, Tomori ha detto no a Rennes e West Ham, che lo avevano cercato poco prima dei rossoneri. Il focus mentale con cui si è approcciato alla nuova esperienza è stata soprattutto mettere discussione se stesso in un ambiente calcistico completamente diverso era troppo forte per resistere.