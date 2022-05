Milan, Tonali è l'MVP italiano della 36esima giornata di Serie A

Fonte: figc.it

Due gol pesantissimi in casa del Verona, una prestazione a tutto tondo e l’ennesima conferma della sua centralità nello scacchiere di Pioli. Sandro Tonali è, secondo i dati Opta, l’MVP della 36ᵃ giornata di Serie A. Nel posticipo domenicale dell’ultimo turno di campionato il regista rossonero si è preso la scena sul campo dell’Hellas con due firme che nei 90’ sono valse una rimonta, ma possono significare molto di più nella lotta scudetto con l’Inter. Il classe 2000 al Bentegodi mette in chiaro le sue intenzioni dopo un quarto d’ora, quando raccoglie il lancio lungo di Maignan, vince il contrasto con Ilic e con il destro porta avanti il Diavolo. Tutto fermo per fuorigioco, ma Tonali vuole festeggiare il suo compleanno e non ha intenzione di rinunciare ai regali. Il primo se lo fa al 48’: spunto di Leao sulla fascia, palla dentro e gol del pari dopo il vantaggio di Faraoni. Il secondo arriva a inizio ripresa: altra combinazione con il portoghese e tocco dentro vincente che ribalta il fronte e mette in discesa una partita che sembrava essersi complicata. Due incursioni da attaccante aggiunto per il 22enne lodigiano, che diventa il primo giocatore nella storia del Milan a siglare una marcatura multipla in Serie A il giorno del suo compleanno, oltre che il più giovane centrocampista con almeno cinque gol all’attivo nella competizione in corso.

I due gol di Tonali al Bentegodi sono la risposta più efficace alla vittoria dell’Inter arrivata 48 ore prima a San Siro; una risposta che riporta il Milan in cima alla classifica a 180’ dalla fine di questo campionato. Ma la doppietta del centrocampista rossonero va ben oltre il suo significato simbolico e si inserisce in una partita giocata con grande intensità in ogni fase: senza dubbio brilla in attacco, dove trasforma il 100% delle sue conclusioni (due tiri, entrambi in porta ed entrambi a bersaglio) e si ritaglia per una notte magica il ruolo di bomber, già sperimentato all’Olimpico contro la Lazio. Anche in fase di possesso e di costruzione non è da meno – non a caso è secondo tra i rossoneri per palloni recuperati: cinque, alle spalle della coppia difensiva Kalulu-Tomori (sei a testa). Insomma il suo contributo in mezzo al campo è già indiscutibile, se trova anche gli spazi per andare in gol la strada sarà davvero in discesa, come al Bentegodi.

I dati della partita contro il Verona

Gol: 2

Tiri totali: 2

Tiri nello specchio: 2

Palloni recuperati: 5