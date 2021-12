Milan, Tonali e Saelemaekers gli unici che hanno giocato tutte le partite di questa stagione

Fra i tanti infortunati che il Milan ha avuto in questa prima parte di stagione, ci sono due giocatori che sono stati sempre a disposizione e che sono scesi in campo in tutte le partite. Essi sono Sandro Tonali e Alexis Saelemaekers. Sia per il centrocampista italiano che per l’esterno belga, sono 25 le presenze stagionali su 25 partite giocate (19 di campionato e 6 di Champions League). Tonali per ora ha giocato 1511 minuti, mentre Saelemaekers è stato in campo per 1601 minuti. Entrambi questi giocatori sono dei punti fermi del Milan di Stefano Pioli, e speriamo che anche da dopo Natale saranno sempre disponibili.