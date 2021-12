Milan, Tonali entra in diffida dopo l'ammonizione subita contro l'Empoli

A causa dell'ammonizione - abbastanza eccessiva, oggettivamente - subita ieri contro l'Empoli, Sandro Tonali è entrato nella lista dei diffidati; al prossimo giallo, il centrocampista rossonero sarà squalificato. Sarebbe un problema in più per Pioli, il quale dovrà fare a meno per tutto gennaio (vs Roma, Venezia, Genoa, Spezia, Juventus e INter il 6 febbraio) di Kessie e Bennacer, impegnati in Coppa d'Africa.