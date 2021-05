Milan, Tonali in dubbio per il Cagliari

Non è ancora certa la presenza di Sandro Tonali domani sera contro il Cagliari: come riporta Tuttosport, anche ieri il giovane centrocampista rossonero si è allenato a parte e solo se oggi lavorerà in gruppo sarà inserito da Pioli nella lista dei convocati per il match contro i sardi. Altrimenti tutto rimandato a settimana prossima quando è in programma l'ultima giornata di campionato contro l'Atalanta.