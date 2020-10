Contro lo Sparta Praga, Sandro Tonali ha disputato una buona partita. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, la crescita del giovane centrocampista, frenato dal virus all’inizio della sua esperienza in rossonero, si percepisce. Giovedì sera, scrive la rosea, in tre-quattro situazioni, ci ha ricordato perché nella stagione 2019-20 era stato celebrato come uno dei migliori under 21.