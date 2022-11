Milan, Tonali lascia la Nazionale: ecco quando rientrerà a Milanello

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il bruttissimo colpo subito alla testa contro l'Albania, per fortuna senza conseguenze, Sandro Tonali ha fatto rientro in Italia e, nella giornata di ieri, ha lasciato definitivamente il raduno azzurro di Coverciano per un po' di meritate vacanze. Come gli altri rossoneri convocati dalle nazionali non qualificate al Mondiale, Tonali rientrerà a Milanello il 5 dicembre.