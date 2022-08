Milan-Tonali, si va verso il rinnovo di contratto con adeguamento

MilanNews.it

Come riporta il QS questa mattina, Sandro Tonali sarebbe sempre più vicino al rinnovo di contratto con il Milan. L'attuale accordo con il club prevede la scadenza nel 2026, ma dopo l'annata dello scudetto in cui il numero 8 è stato uno dei protagonisti indiscussi della cavalcata verso lo scudetto, il club è pronto a prolungare di un ulteriore anno il contratto (2027) e proporre un adeguamento di stipendio al giocatore. Quest'ultimo dovrebbe essere in linea con quelli proposti (e accettati) da giocatori come Theo e Tomori.