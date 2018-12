Milan-Torino, l'ultima volta finì a reti inviolate

Domenica sera il Milan affronterà il Torino a San Siro, in una gara importante per consolidare la propria posizione in classifica. Lo scorso anno, tuttavia, i rossoneri impattarono contro i granata in casa, non andando oltre allo 0-0. Fu l'ultima di Vincenzo Montella sulla panchina rossonera, prima dell'esonero e dell'insediamento di Gattuso come allenatore del Milan.