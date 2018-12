Milan-Torino, un tifoso rossonero in più: prima di Paqueta a San Siro

È atterrato a Milano stamattina e la sua presenza era ampiamente attesa, ma Milan-Torino è comunque un esordio. Quello di Lucas Paquetá: il fantasista brasiliano è presenta sugli spalti di San Siro, per la prima volta da (prossimo) giocatore del Milan, per assistere alla gara tra rossoneri e granata. Primo giorno da milanista per Paquetà, un tifoso in più per Gattuso.