Milan, tra Champions e campionato: da qui a Natale si decide tanto. Il calendario

Il Milan da qui a Natale avrà un bel tour de force tra campionato e Champions che lo obbligherà a non sbagliare un colpo se vorrà mantenersi competitiva in Italia e in Europa anche nella seconda parte della stagione. In Serie A c'è da ridurre il gap, a oggi di otto punti, con l'Inter; mentre in Champions League in 180 minuti si deciderà il passaggio agli ottavi, cruciale anche dal punto di vista economico. Il calendario rossonero:

25/11/23, Serie A: MILAN - Fiorentina (ore 20.45)

28/11/23, Champions: MILAN - Borussia Dortmund (21.00)

2/12/23, Serie A: MILAN - Frosinone (20.45)

9/12/23, Serie A: Atalanta - MILAN (18.00)

13/12/23, Champions: Newcastle - MILAN (21.00)

17/12/23, Serie A: MILAN - Monza (12.30)

22/12/23, Serie A: Salernitana - MILAN (20.45)