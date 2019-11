Milan, tra Olimpico e Stadium

Le ultime due partite in trasferta sul campo della Juventus, ma all'Olimpico, il Milan le aveva vinte. Nel campionato 2009-10, con una doppietta di Ronaldinho e una rete di Nesta. Nella stagione successiva, con la celeberrima "ciofeca" di Rino Gattuso che riuscì a superare il suo grande amico e compagno di squadra nella Nazionale campione del mondo Gigi Buffon.



Da quando è iniziata l'era dello Stadium, invece, la squadra rossonera ha sfiorato diverse volte il pareggio, ottenendolo nel 2012 in Coppa Italia e con l'eliminazione comunque dal torneo, ma si è dovuta accontentare di risultati parziali e gol dei singoli, senza riuscire a ottenere punti.



I giocatori del Milan che hanno segnato ai bianconeri allo Stadium in Coppa Italia sono stati Mesbah e Maxi Lopez nel 2013, El Shaarawy nel 2013 e Bacca nel 2016, con due delle tre eliminazioni milaniste che sono arrivate dopo i tempi supplementari. In campionato, invece, le reti rossonere a Torino negli ultimi anni sono state firmate da Sulley Muntari (doppietta nel 3-2 del 2013), Luca Antonelli arrivato da poco al Milan nel 2014 con un gol molto simile a quello che avrebbe poi segnato Leonardo Bonucci nel 2018, ma anche da Carlos Bacca nel 2017 e da Krzysztof Piątek nel 2019.



I gol delle punte e le reti da palla inattiva hanno caratterizzato i gol del Milan alla Juventus in questi anni allo Stadium.