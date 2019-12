Milan, tre momenti positivi del 2019

Tempo di bilanci, di consuntivi. Non esaltanti, ma in ogni caso di vita rossonera vissuta e condivisa. Nei dodici mesi di partite, di emozioni e di speranze, di gioie e di dolori, che ci siamo appena lasciati alle spalle, i buoni momenti del 2019 sono stati tre. Il primo in coppa Italia, a gennaio. La vittoria di Genova contro la Sampdoria con doppietta di Cutrone e il successo di San Siro nei quarti di finale sul Napoli con doppietta di Piątek, sono stati un ottimo rimbalzo verso la doppia semifinale di coppa Italia contro la Lazio che, ad aprile, in un altro momento della stagione, non ha sorriso ai rossoneri. Restano poi, in campionato, le cinque vittorie consecutive fra febbraio e marzo 2019, oltre ai quattro risultati utili consecutivi fra novembre e dicembre. La prima striscia è coincisa con l'ottimo inserimento di Paquetá e Piątek ed è iniziata con il 3-0 sul Cagliari.



Sono poi arrivate le vittorie di Bergamo contro l'Atalanta, con una prestazione maiuscola rispetto all'ultima gara dell'anno solare, e di Verona contro il Chievo, oltre a quelle in casa contro Empoli e Sassuolo: due soli gol subiti in 5 partite, 15 punti totali. L'altro buon momento milanista targato 2019 è stato quello costruito da Stefano Pioli dal 23 novembre fino alla vigilia di Atalanta-Milan. Si è trattato del pareggio con il Napoli con il ritrovato Bonaventura, dei due successi di Parma e Bologna arrivati attraverso due prestazioni migliori in rapporto a quelle dello scorso campionato sugli stessi campi e allo sfortunato pareggio casalingo con il Sassuolo dopo 20 tiri in porta. In ottica 2020, il Milan deve fare tesoro, imparandone la lezione, delle sconfitte più dure, e insistere sulle buone cose che si sono viste in alcuni periodi del 2019.