Milan, troppe assenze: serve svuotare l’infermeria in fretta

Spesso il Milan è riuscito a compensare l'emergenza infortuni con il gioco e con il cuore, ma in Champions League il discorso è diverso: giocare come ieri sera a Oporto senza gente come Theo Hernandez, Diaz, Kessie, Maignan e Rebic e sperare di uscire con qualche punto in tasca è davvero dura. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che per il Diavolo sarà fondamentale svuotare l’infermeria in fretta se vorrà avere ancora qualche chance di qualificazione agli ottavi di Champions League.