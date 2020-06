Milan, tutta la carica di Calhanoglu. E Pioli recupera Kjaer con la Roma

“Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League". Carica la squadra Hakan Calhanoglu, il migliore in campo contro il Lecce lunedì scorso, autore di due assist e altre buone giocate. Il turco vuole prendere per mano il gruppo ed essere sempre più decisivo. “Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori, perché siamo dovuti stare a casa senza fare niente. Nelle ultime partite, però, abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura”, ha spiegato a Gardaland il numero dieci rossonero.

Per la sfida contro la Roma il Milan potrà avere tra i convocati anche Simon Kjaer. Il danese ieri ha lavorato in modo personalizzato ma oggi potrebbe già esercitarsi con il resto della squadra, e se dovesse accadere, allora Pioli avrebbe l’ok definitivo per inserirlo contro la Roma accanto ad Alessio Romagnoli. I rossoneri in difesa hanno la coperta cortissima, con Musacchio ko per 4 mesi, Duarte non è ancora pronto dopo tante settimane di assenze, mentre Gabbia sarebbe l’alternativa a Kjaer se non dovesse farcela. Mentre per Ibrahimovic bisogna ancora attendere. Lo svedese è guarito dall’infortunio al polpaccio ma ora dovrà cominciare una fase di recupero atletico, essendo stato un mese fermo. Ieri non si è allenato in gruppo, e difficilmente giocherà con la Roma. Il suo ritorno in campo è previsto per la gara con la Spal o più tardi contro la Lazio a San Siro.