Milan, tutti a disposizione di Pioli per l'Empoli: assenti solo gli infortunati Kjaer e Bakayoko e lo squalificato Theo

In vista del match di domani contro l'Empoli, Stefano Pioli ha recuperato anche Alessio Romagnoli, Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, i quali hanno smaltito i rispettivi problemi fisici e ieri sono tornati ad allenarsi regolarmente in gruppo. Per la sfida contro i toscani, il tecnico milanista avrà quindi tutti a disposizione, tranne gli infortunati Kjaer e Bakayoko e lo squalificato Theo Hernandez. Lo riferisce stamattina Tuttosport.