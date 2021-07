Milan, tutti gli acquisti dal Chelsea prima di Giroud: da Dalla Bona a Tomori, passando per Crespo e Torres

Olivier Giroud è un nuovo giocatore del Milan. L'attaccante francese è stato prelevato a titolo definitivo dal Chelsea, con cui nel corso degli anni sono stati imbastite diverse trattative in entrata ed in uscita. Il primo giocatore a passare dai Blues ai rossoneri fu Samuele Dalla Bona, acquistato dal Diavolo nella stagione 2002-2003 per una cifra vicina ai due milioni di euro. Nell'estate 2004 poi, il Milan si assicurò le prestazioni di Hernan Crespo, attaccante argentino che rimase a Milano per una sola stagione prima di tornare nella capitale inglese.

Quattro anni dopo, i rossoneri ufficializzarono il ritorno a San Siro di Andriy Shevchenko, arrivato dal Chelsea in prestito per una sola stagione. Nel gennaio 2014 il Milan prelevò dai Blues anche Micheal Essien, così come nell'ultimo giorno della sessione di mercato estiva dello stesso anno riuscì ad ufficializzare anche gli arrivi di Fernando Torres e di Marco Van Ginkel. Due anni più tardi, sempre a ridosso della chiusura del mercato estivo, i rossoneri si assicurarono le prestazioni di Mario Pasalic mentre nell'agosto del 2018 a sbarcare a Milanello fu Tiemoué Bakayoko. Lo scorso gennaio infine, il Milan ha prelevato in prestito per sei mesi Fikayo Tomori, riscattato il 1° luglio per 28 milioni di euro.