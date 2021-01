Milan, tutti i numeri (straordinari) di Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport riporta alcune statistiche (a dir poco straordinarie) che riguardano Ibrahimovic. Lo svedese è l’attaccante rossonero con la miglior media gol in campionato nell’era dei tre punti a vittoria (0,74 gol a partita, staccati Sheva e Ronaldo) e il secondo miglior marcatore della storia di Serie A con più di 38 anni. Dal suo ritorno al Milan, nel gennaio 2020, Ibra ha preso parte a 31 marcature in 33 partite in tutte le competizioni: 24 reti e 7 assist. Clamorosa anche l’incidenza che Zlatan ha nei risultati di squadra: nell’era dei tre punti a vittoria, infatti, due dei quattro campionati in cui il Milan ha conquistato almeno 80 punti coincidono con due delle stagioni in cui lo svedese ha vestito la maglia rossonera. Ibrahimovic ha giocato 120 gare nel Milan, di cui 112 da titolare: è rimasto in campo 9766 minuti e ha realizzato 81 gol complessivi, di cui 20 su rigore. Con lui le vittorie di squadra sono state 68 (il 56,67% del totale), 31 i pareggi (25.83%) e 21 le sconfitte (il 17,5%).