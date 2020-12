"Il sorriso di Ibra". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica al campione svedese dopo il controllo effettuato ieri. "La risonanza è ok, obiettivo Cagliari", scrive il quotidiano torinese: "Il polpaccio migliora - si legge - in campo il 18 gennaio o 6 giorni prima col Toro in coppa. A meno di sorprese".