Milan, Tuttosport titola: "Amuleto Ibrahimovic"

È il momento di puntare su Ibrahimovic... dall’inizio. Lo svedese dovrebbe partire dal primo minuto a Cagliari, in coppia con Leao in un 4-4-2 che potrebbe saltare le caratteristiche dei due. Come riporta Tuttosport, Pioli affida a Ibra le chiavi del Milan. I precedenti contro i sardi fanno ben sperare: Zlatan, infatti, ha fatto centro in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato i rossoblù, due volte con l’Inter e due con il Milan.