Milan, Tuttosport: "Ultimi sforzi senza Ibra"

"Ultimi sforzi senza Ibra", scrive il quotidiano Tuttosport. Il Milan dovrà fare ancora a meno dello svedese, il cui stato di forma viene monitorato giornalmente. A Milanello non vogliono rischiare, tanto è vero - si legge - che anche sulla trasferta di Genova di mercoledì iniziano a esserci dei dubbi sulla sua presenza. Tutto dipenderà dallo stesso Ibrahimovic e dalle sue sensazioni. Se domani tornerà a lavorare in gruppo, allora potrebbe essere convocato per la partita di Marassi.